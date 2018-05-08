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Автомобили 76-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск.  

В составе колонны более 40 единиц техники, которые доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых – детские продуктовые наборы, учебная литература и медицинское имущество.
ForUm

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