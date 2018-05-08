Россия стремится дестабилизировать Украину и вернуть ее в Советский Союз, заявил Президент Петр Порошенко.

«Путин хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века – не Вторая мировая война, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление», - сказал Порошенко в интервью телеканалу CBS News, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По его словам, российский президент стремится отвоевать Украину: «Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее».

Глава государства заявил, что Украина имеет подтвержденные данные о пребывании в оккупированной части Донбасса регулярных российских войск.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас российских солдат находятся на Востоке Украины, Президент отметил: «Мы имеем подтверждены цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. – регулярных российских войск на оккупированной территории. Плюс они почти 50 тыс. войск так называемых «русских волонтеров», которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они – россияне, они - по национальности россияне, они – российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это – россияне».

По данным украинской стороны до 50% тех, кто сейчас воюет на Донбассе, являются гражданами России.

«Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние 4 года», - сказал Порошенко на вопрос, зачем Россия играет эту игру.

Он добавил, что это звучит как «новая холодная война». Однако, по словам Президента, Украина сейчас является «линией фронта холодной войны». «Но мы имеем горячую войну сейчас», - подчеркнул Президент.