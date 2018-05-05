Сегодня, 5 мая, около 9:00 и 10:00 российско-террористические войска дважды совершили обстрел контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Гнутово», что на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что на КПВВ находилось много гражданских лиц, которых эвакуировали в укрытия.
В результате обстрела два автомобиля повреждены, люди не пострадали. Работа КПВВ приостановлена.
С целью обеспечения безопасности граждан и выяснения обстоятельств происшествия, в районе КПВВ «Гнутово» временно объявлен режим «Красный».
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