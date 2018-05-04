В Днипре грузовой автомобиль DAF повредил более 10 легковых автомобилей.

По данным пресс-службы облполиции, в результате дорожно-транспортного происшествия 1 человек погиб. Еще 3 пострадавших, среди которых водитель грузовика 1956 года рождения, направлены в больницу.

ДТП произошло 4 мая около 10:00 на перекрестке ул. Космической и Кодацкого спуска. Грузовой автомобиль двигался вниз по ул. Космической. Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза, и он выехал на стоянку возле супермаркета.

В результате столкновения были повреждены более 10 автомобилей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.