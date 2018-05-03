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Количество заявлений на предоставление убежища в США от российских граждан в 2017 году достигло 24-летнего максимума и по сравнению с предыдущим годом возросло почти на 40%. Об этом свидетельствует статистика Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) 2017 года, сообщает Радио Свобода.

Власти США получили 2664 новых ходатайства о предоставлении убежища от российских граждан в 2017 финансовом году, закончившемся 30 сентября.

Число российских граждан, которые попросили политическое убежище в США, растет пятый год подряд, и рост начался в момент, когда Владимир Путин в третий раз стал президентом России в 2012 году. В 2016 году было подано 1912 таких просьб, а также на 31% больше по сравнению с предыдущим годом.

Статистика USCIS не указывает причины, по которым люди обращаются за убежищем, хотя и отмечается, что для его получения «следует продемонстрировать» преследования или обоснованный страх преследования «в родной стране» по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политической точки зрения».

Правозащитники и иммиграционные адвокаты считают, что рост числа заявлений о предоставлении убежища от россиян в Соединенных Штатах частично обусловлен законом о запрете так называемой «пропаганды гомосексуализма», принятым в России в 2013 году.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать данные о росте числа россиян, обратившихся с просьбой об убежище в США, но отметил, что «вряд ли можно сразу доверять» публикациям об этом. «Сейчас море лживой информации, ко всему нужно очень аккуратно подходить», - сказал Песков.

Показатель за 2017 превышает предыдущий максимум, приведенный USCIS для постсоветской России, обнародованный в 1994 году. Тогда от русских было подано 2127 заявлений о предоставлении убежища в США.
ForUm

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