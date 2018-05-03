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Украина полностью готова к проведению финальных матчей Лиги чемпионов 2018 года по футболу. Об этом заявил председатель оргкомитета Игорь Райнин, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Глава Администрации Президента отметил, что «нынешняя событие – финал Лиги чемпионов состоялось благодаря скоординированным усилиям различных органов под постоянной координацией и при всесторонней поддержке Президента Украины».  

Он выразил уверенность, что 11-12 мая текущего года представители УЕФА по результатам визита проведут финальный отчет о гарантиях безопасного функционирования всех необходимых для проведения матча систем и завершения всех работ и дадут положительную оценку.

«Безусловно, остается решить вопрос безопасности и общественного порядка. И это самый главный вопрос», - подчеркнул Райнин. Вместе с тем он отметил, что учитывая, что финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА по своему статусу относятся к мерам повышенной степени риска, наши правоохранительные структуры должны продемонстрировать свой профессионализм и минимизировать все возможные риски для людей, которые посетят Украину.

В свою очередь, исполнительный директор УЕФА Events SA Мартин Каллен поблагодарил всех членов огркомитета за подготовительную работу.  

Глава АПУ поблагодарил УЕФА, правительство, Федерацию футбола Украины, киевского городского голову и всех членов оргкомитета за активную работу и обеспечение координации в подготовке проведения финальных матчей Лиги чемпионов.

Оргкомитет подготовил вопросы обеспечения безопасности и правопорядка во время проведения финалов, логистические и другие организационные вопросы.
ForUm

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