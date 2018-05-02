1 мая около 17:20 в результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser на автодороге Харьков-Старый Салтов погиб 22-летний водитель легкового авто.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Пассажир авто – 22-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализирована в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Задержан 41-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В течение 72 часов ему изберут меру пресечения. Прокуратура требует содержания под стражей.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

По данным СМИ, погибший – автоблогер и гонщик Андрей Василенко.

За рулем второго автомобиля был якобы бывший сотрудник правоохранительных органов, который находился в состоянии алкогольного опьянения.