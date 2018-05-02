42% руководства Государственной фискальной службы – чиновники времен президентства Виктора Януковича. Об этом заявила в эфире 5 канала адвокат, директор департамента по вопросам люстрации Минюста Украины (2014-2016) Татьяна Козаченко.

По ее словам, после проверки Кабмина Насиров их уволил, но они вернулись.

«Бизнес до сих пор ждет прозрачных правил существования. Как там люстрационный закон сработал? Одним из критериев там была имущественная проверка. Все-все должны были ее пройти. Все должны объяснить свое состояние и каким образом они его получили. И именно эту проверку должна была провести налоговая под руководством Романа Насирова. И когда я работала в Минюсте и нас делегировали, - а это уже после Майдана прошло два года, - проверить, что же происходит в ГФС, то комиссия Кабмина определила, что 42% руководящего состава – это те же чиновники Януковича, которые работали и обеспечивали аппарат Клименко. После проверки Кабмина Насиров уволил и сразу несколько вернулись по решениям судов и заняли опять свои должности ... Минюст все эти решения обжаловал», - сказала Козаченко.

Она пояснила, что уже более двух лет в Конституционном суде Украины есть представление 45 экс-регионалов, которые пытаются отменить закон об очищении власти.

«При этом они обращаются к тем же судьям в Конституционном суде, которые в 2010 году изменили форму правления в государстве в непарламентский способ. Фактически переделали конституцию. Вот такой нонсенс», - пояснила юрист.