За 120 дней работы в 2018 году полицейские Донецкой области сообщили о подозрении сотне участников незаконных вооруженных формирований. Из них - 86 задержаны, еще 14 - объявлены в розыск и привлекаются к ответственности заочно, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Только за последнюю неделю разоблачено 12 боевиков и их пособников. Среди них - жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполья в возрасте от 22 до 52 лет.

Большинство из них дежурили на блокпостах террористов за еду и сигареты, незаконно обыскивали транспорт граждан и осуществляли фильтрацию.

Так, уроженец Донецка, которому в то время было 19 лет, попал в ряды боевиков во время «призыва» - получил повестку и добровольно вступил в армию террористической организации «ДНР» в декабре 2015 года.

Новобранца направили на передовую в Старобешевский район в составе «первого Славянского дивизиона», где он участвовал в боевых действиях в звании рядового в должности пулеметчика. Мужчине выдали камуфляжную форму и автомат Калашникова.

В его функции входила охраная военной техники террористов и перегон ее во время передислокаций.

Наемник прослужил около трех недель, после чего самовольно покинул расположение. Бывший боевик длительное время скрывался, а затем переехал на подконтрольную Украине территорию в Доброполье и сдался СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

После проверки деятельности участника НВФ при условии, что он не совершал тяжких преступлений, дело может быть переквалифицировано, и мужчина будет освобожден от уголовной ответственности и начнет нормальную жизнь.