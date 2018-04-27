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Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке чиновников Подольского районного суда Киева.

По данным пресс-центра ведомства, один из судей совместно с чиновником аппарата требовали 10 тысяч долларов США от предпринимателя за положительное решение в судебном деле по упущенной материальной выгоде.

Сотрудники СБУ с привлечением для соблюдения процессуальных норм представителей НАБУ разоблачили двух злоумышленников на рабочих местах после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновников.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного следствия, проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одного судьи Подольского суда.

Продолжаются неотложные следственные действия.

В 2017 году СБУ разоблачила в разных регионах страны на правонарушениях 13 судей и одного сотрудника аппарата судов, с начала этого года – двух судей и 5 должностных лиц судебных учреждений.
ForUm

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