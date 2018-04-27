Постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США сообщил, что закончил расследование возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Также комитет обнародовал рассекреченную версию отчета, сообщает 112 Украина со ссылкой на The New York Times.

Согласно документу, комиссия пришла к выводу, что никаких доказательств сговора Трампа и Кремля обнаружить не удалось.

В то же время в отчете указывается, что Россия неоднократно проявляла агрессию против США в информационном поле. В частности, для разжигания вражды активно использовались кибератаки и социальные сети.

Издание предполагает, что выводы комиссии наверняка будут раскритикованы демократами, которые винят республиканцев в преждевременном завершении расследования, а также в неспособности проявить необходимую объективность из-за желания защитить Трампа.

Основные ключевые выводы уже были обнародованы ранее в марте, однако полный отчет по рекомендациям разведывательных служб был расширен и включает в себя информацию о кибербезопасности и безопасности выборов, а также рекомендаци. проводить обязательную проверку на полиграфе лиц, которые получают доступ к секретным данным.

Это расследование – одно из нескольких. Министерство юстиции и разведывательный комитет сената продолжают проводить свои собственные.

Напоминаем, ранее Демократическая партия США подала иск против правительства России, предвыборного штаба Дональда Трампа и организации WikiLeaks по делу о хакерских атаках с целью помочь действующему президенту США выиграть в гонке в 2016 году.