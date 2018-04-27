Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил судья-докладчик по данному делу Василий Лемак.

«Демократия как феномен зависит от культуры общества и восприятия им ее ценностей. Однако как конституционный принцип она зависит от механизмов ее защиты», – написал судья.

«Парадоксально, но значительное количество демократий были разрушены посягательством на Конституцию через манипуляции референдумом. Особенно это касается Восточной Европы. Хотя не только ее. Вспомните Германию, где немецкий народ через «референдум» учредил пост фюрера. Это классика того, как народный суверенитет противопоставляется верховенству права. Так вот, демократия предполагает то и другое», – подчеркнул он.