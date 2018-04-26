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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины», - отмечается в сообщении.

Законом вносятся изменения для усовершенствования мер, применяемых Государственной пограничной службой Украины в противодействии нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушения в пограничной сфере.

В частности, вносится ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, вводятся два новых вида административной ответственности.

Кроме того, вносятся дополнения в законы Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «Правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» для совершенствования мер, принимаемых Госпогранслужбой в противодействии нелегальной миграции на государственной границе и других правонарушений в пограничной сфере.

 
ForUm

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