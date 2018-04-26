Сотрудники прокуратуры совместно с полиций по материалам Департамента защиты экономики задержали во время получения неправомерной выгоды директора Государственного специализированного лесозащитного предприятия «Киевлесозащита».

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что руководитель лесозащитного предприятия требовал денежные средства от собственника земельного участка, расположенного на территории Обуховского района Киевской области, за содействие в занижении размера возмещения в связи с вырубкой деревьев на этом участке. Чиновник пообещал гражданину снизить сумму начисления за срубленные деревья со 120 до 50 тысяч гривен.

При получении неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. гривен злоумышленник был задержан правоохранителями.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрания меры пресечения.