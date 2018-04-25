Глава Нацполиции Сергей Князев объявил набор в патрульную полицию Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

«Набор объявлен на 60 должностей патрульных офицеров. Это подразделение вместе с другими подразделениями крымской полиции должно «закрыть» входные ворота для людей, которые предали Украину», - заявил Князев.

По его словам, с 2015 года работает Главное управление Нацполиции Крыма и города Севастополя, в котором несут службу сотрудники оперативных подразделений, следствия и превенции. Они предоставляют весь комплекс полицейских услуг: принимают заявления от наших граждан, обеспечивают правопорядок на админгранице с Крымом.

«Первое и главное, Крым – это Украина, и там живут наши граждане. Пока мы не можем территориально быть в Крыму, но на первых метрах земли Крыма наших людей встречает крымская полиция», - отметил Князев.

Он добавил, что затем логическим продолжением должен стать старт патрульной полиции Автономной Республики Крым и Севастополя, которая также будет обслуживать жителей Крыма. В частности, именно патрульные усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на той территории, которая доступна с учетом политической и военной ситуации. Полицейские получат современное оборудование, которое позволит им в режиме онлайн иметь выход к базе Интерпола, Европола и все необходимые для работы баз данных.

Председатель Нацполиции отметил, что с 14 мая патрульная полиция Крыма заступит на ротационной основе на патрулирование трех основных дорог, которые соединяют материк с полуостровом. После укомплектования должностей и четырехмесячного обучения патрульных, те заступят на службу на постоянной основе. Поэтому до конца года планируется запустить стационарное подразделение.

Князев отметил, что крымчане смогут, выехав из полуострова, обратиться в полицию и подать заявление о преступления в отношении них. Кроме того, Нацполиция активно осуществляет сбор данных о людях, причастных к незаконным вооруженным формированиям Крыма. Это позволит задерживать злоумышленников сразу после попадания их на подконтрольную территорию.

«Такие мероприятия позволят нам «закрыть» входные ворота для людей, которые предали Украину. Они не смогут беспрепятственно ездить по нашей стране, использовать украинские паспорта, при этом активно занимаясь отторжением Крыма от Украины. И количество преступников, задержанных или объявленных в розыск, возрастет в разы», - отметил глава ведомства.

«За сутки административную границу пересекает большое количество людей, которые не защищены и не знают, к кому обращаться за помощью. Поэтому, прежде всего, это подразделение будет оказывать помощь людям по разным вопросам», - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе Анатолий Бахчиванжи.