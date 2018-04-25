также в разделеЭкономика
«Нафтогаз» почти догнал по прибыли «Газпром» 70
«Нафтогаз» опроверг информацию о начале закупок газа у «Газпрома» 43
«Газпром»: Расторжение контрактов с «Нафтогазом» не означает остановку транзита 90
Гройсман говорит, что украинский экспорт растет 53
В НБУ считают маловероятным снижение учетной ставки в этом году 33
S&P: Пятый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года 75
S&P прогнозирует падение курса гривни 78
S&P подтвердило рейтинги Украины со стабильным прогнозом 42
Украина и ЕС согласовали условия следующего транша 64
Объем субсидий на коммуналку сократился почти в два раза 86
Рейтинг самых богатых людей Украины снова возглавил Ахметов 73
Китай занял второе место по товарообороту с Украиной 182
МВФ: Цены на энергоресурсы в Украине снова стали политическим вопросом 85
«Нафтогаз»: Обращение «Газпрома» в арбитраж не останавливает действие контрактов 73
«Нафтогаз» снова повышает цены на газ для промышленности 64
«Газпром» направил в Стокгольм документы для разрыва контрактов с «Нафтогазом» 70
Гройсман назвал главную экономическую проблему Украины 126
После майских праздников могут подорожать билеты на поезда 42

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ПАО «Укрзализныця» в еженедельном режиме отчитываться о ситуации с обеспечением транзита грузов и внутренними перевозками с целью оперативного решения каких-либо проблем на железнодорожном транспорте. Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Если железная дорога не будет способна обеспечить логистику, это будет тромбом для экономики. Надо обеспечить транзит, перевозки товаров. Мы сняли проблему распределения вагонов. Теперь надо решать проблему тяги», - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что контроль пассажирских перевозок также актуален.

«Будет полезно, если менеджмент «Укрзализныци» будет ездить пассажирскими поездами и смотреть, что там происходит. Особенно в ночных поездах. Это будет полезно», - сказал  Гройсман.

Во время заседания правительства исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов представил результаты работы государственной компании в 1 квартале текущего года. По итогам трех месяцев зафиксированы положительные изменения в работе, увеличение финансовых показателей, показателей создания рабочих мест и капитальных вложений.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги