Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководству ПАО «Укрзализныця» в еженедельном режиме отчитываться о ситуации с обеспечением транзита грузов и внутренними перевозками с целью оперативного решения каких-либо проблем на железнодорожном транспорте. Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Если железная дорога не будет способна обеспечить логистику, это будет тромбом для экономики. Надо обеспечить транзит, перевозки товаров. Мы сняли проблему распределения вагонов. Теперь надо решать проблему тяги», - сказал глава правительства.

Он обратил внимание, что контроль пассажирских перевозок также актуален.

«Будет полезно, если менеджмент «Укрзализныци» будет ездить пассажирскими поездами и смотреть, что там происходит. Особенно в ночных поездах. Это будет полезно», - сказал Гройсман.

Во время заседания правительства исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов представил результаты работы государственной компании в 1 квартале текущего года. По итогам трех месяцев зафиксированы положительные изменения в работе, увеличение финансовых показателей, показателей создания рабочих мест и капитальных вложений.