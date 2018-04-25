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НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2017 года получила чистую прибыль в размере 39,33 млрд грн, что по текущему курсу равно $1,5 млрд. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в правительстве.

Прибыль «Нафтогаза» увеличилась на 48% – с 26,5 млрд в 2016 г. до 39,4 млрд в 2017 г. Финансовые результаты подтверждены аудитором, который проверял отчетность «Нафтогаз» как отдельного юрлица (не группы компаний).

На выплату дивидендов по итогам 2017 г. правительство планирует направить 30% прибыли или 11,8 млрд грн. 45% прибыли или 17,7 млрд грн планируется оставить нераспределенными, 20% или 7,9 млрд грн планируется направить на развитие и 1,97 млрд грн (5%) – в резервный капитал.

Прибыль «Нафтогаза» по итогам 2017 г. почти сравнялась с прибылью российского монополиста компании «Газпром», который отчитался о прибыли в 100,3 млрд рублей, что по текущему курсу равно $1,63 млрд.

 
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