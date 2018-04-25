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Национальное антикоррупционное бюро планирует открывать дела в отношении ряда народных депутатов, чиновников Кабинета Министров и судей.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 25 апреля, сообщает Gazeta.ua.

«На очереди - дела в отношении должностных лиц из ряда министерств и ведомств, народных депутатов, судей, руководителей крупных государственных предприятий», - сказал Сытник.

Он огласил результаты работы ведомства за три года.

«По состоянию на начало марта, по доказательствам, собранным НАБУ и САП, в коррупции обвиняются почти 200 человек, более 160 являются подозреваемыми», - сообщил Сытник.

 
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