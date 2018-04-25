Национальное антикоррупционное бюро планирует открывать дела в отношении ряда народных депутатов, чиновников Кабинета Министров и судей.
Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 25 апреля, сообщает Gazeta.ua.
«На очереди - дела в отношении должностных лиц из ряда министерств и ведомств, народных депутатов, судей, руководителей крупных государственных предприятий», - сказал Сытник.
Он огласил результаты работы ведомства за три года.
«По состоянию на начало марта, по доказательствам, собранным НАБУ и САП, в коррупции обвиняются почти 200 человек, более 160 являются подозреваемыми», - сообщил Сытник.
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