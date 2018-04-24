В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области по состоянию на 24 апреля острой кишечной инфекцией средней тяжести заболели 25 человек, в том числе 21 ребенок (от 5 месяцев до 9 лет), сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что по результатам вирусологического исследования (экспресс тест Rota test) у 22 госпитализированных подтвержден диагноз «Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии».

По состоянию на 24 апреля из инфекционного отделения центральной районной больницы Киево-Святошинского района выписаны трое детей, на стационарном лечении остается 22 человека, из них 19 - дети.

«Источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки устанавливаются. Однако, вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют преимущественно водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов села Софиевская Борщаговка в связи с прорывами в водопроводной сети», – говорится в сообщении.

Больные ротавирусной инфекцию проживают в ЖК «Софиевский Квартал» (8 человек, из низ 4 - дети), ЖК «Львовский маэток» (13 человек, из них 13 детей), ЖК «Софиевская слободка» (2 человека, из них 2 ребенка ), ЖК «Оксамытовй» (1 человек, в т.ч. 1 ребенок) и ЖК «Софиевская сфера» (1 человек, в т.ч. 1 ребенок).

Водоснабжение жилых комплексов 22 преля было восстановлено. Специалисты Киево-Святошинского районного отдела лабораторных исследований ГУ «Киевский ОЛЦ МЗ Украины» отобрали 8 образцов воды, из которых 5 - для исследования на бактериологические и санитарно-химические показатели и 3 - на вирусологические показатели (настоящее время в работе).

Ведомство, по вине которого могли возникнуть эпидосложнения, устанавливается.

Специалисты Киево-Святошинского районного управления 21 апреля при проведении эпидрасследования обязали сельского голову Софиевской Борщаговки и исполнительного директора обслуживающего кооператива общества пользователей централизованными сетями «Софиевка» срочно обеспечить на период отсутствия централизованного водоснабжения организацию подвоза населению питьевой воды гарантированного качества путем ее подвоза автоцистернами в достаточном количестве. Кроме того, население жилого массива оповещено об ограничении использования питьевой воды из централизованных сетей для питьевых нужд и приготовления пищи до получения результатов лабораторного контроля за ее качества и безопасности.

Направлено письмо начальнику отдела здравоохранения Киево-Святошинской РГА по организации медицинских осмотров жителей жилых комплексов села Софиевская Борщаговка с целью активного выявления больных. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.