Автофургон выехал на тротуар в канадском городе Торонто. Погибли, по последним данным 10 человек, получили ранения 15, сообщает Русская служба ВВС.

Водитель машины – 25-летний Алек Минассиан – задержан.

Было ли нападение преднамеренным, по-прежнему остается неясным. Неизвестны также и мотивы произошедшего.

Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено, расследование продолжается.

По словам Сондерса, задержанный Минассиан ранее не был известен полиции и не был связан ни с какой террористической группировкой.

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени (17:30 по Гринвичу) в понедельник, 23 апреля, на местных Янг-стрит и Финч-авеню. Место происшествия растянулось на 2 километра вдоль Янг-стрит.

Примерно в 30 километрах оттуда проходили встречи министров иностранных дел стран Большой семерки –Канады, США, Британии, Франции, Германии, Италии и Японии.

Как сообщают очевидцы, водитель на большой скорости ехал по тротуару, сбивая людей.

Владелец магазина на Янг-стрит Реза Хашеми рассказал, что слышал крики с другой стороны улицы. По его словам, машина заехала на тротуар, наехала на людей, потом вернулась на проезжую часть и заехала на тротуар вновь.