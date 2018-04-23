Национальное антикоррупционное бюро подозревает советника Президента Петра Порошенко, экс-главу Государственной пограничной службы Виктора Назаренко в незаконном обогащении.

Об этом говорится в материалах Соломенского райсуда Киева от 10 апреля, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что в рамках уголовного производства №52017000000000321 от 13 мая 2017 по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) УК детективы НАБУ просили суд предоставить временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении ПАО АКБ «Львов».

Детективы хотели получить сведения о движении средств по счету одного из подставных лиц; все платежные поручения о внесении наличных на счет и получении наличных и тому подобное; юридическое дело клиента; документы, содержащие сведения о компьютере клиента и контрагентов и т.п.

Детектив просил рассмотреть ходатайство без вызова лица, во владении которой находятся вещи и документы, мотивируя это тем, что есть угроза изменения или уничтожения данных документов.

Согласно материалам ходатайства, в 2015-2016 годах экс-глава Госпогранслужбы на себя и членов своей семьи оформил ряд объектов недвижимости, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 миллиона гривен.

Напомним, 25 июля 2017 года Президент удовлетворил рапорт Госпогранслужбы Виктора Назаренко об увольнении.