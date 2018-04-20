В Северодонецке Луганской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Сейчас нахожусь в областной детской больнице, куда с пищевым отравлением попали 12 детей - участников мероприятия, организованного благотворительным фондом в Северодонецке.

Он отметил, что детям медицинская помощь оказывается в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести.

По словам Гарбуза, прокуратурой Луганской области по этому факту наччато уголовное производство. «Все виновные будут привлечены к ответственности. Держу ситуацию на личном контроле», – сообщил он.