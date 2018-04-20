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Правоохранители задержали сотрудника прокуратуры Донецкой области, который ранее входил в состав незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

«К сожалению, конкурсы - не всегда залог успеха. И все тайное, рано или поздно, становится явным. Благодаря сотрудничеству прокуратуры Донецкой области с другими правоохранительными органами разоблачен госслужащий-оборотень», – отметил он.

По словам Бондаренко, работая госслужащим исполнительной службы ГУ юстиции Донецкой области, мужчина попробовал свои силы на конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры в 2016 году. По результатам конкурса был трудоустроен прокурором в органах прокуратуры Донецкой области с 2017 года.

«Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий (тогда еще исполнительной службы), а нынешний прокурор, входил в состав «ДНР». Длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов «ДНР» для противодействия подразделениям МВД и Вооруженных сил Украины», – подчеркнул он.

Прокуратурой Донецкой области лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях). Максимальная мера наказания - 8 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования будут отработаны возможные версии причастности этого «прокурора» к совершению других преступлений предусмотренных украинским законодательством, в частности, наличие состава преступления по ст. 114 УК Украины (шпионаж).
ForUm

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