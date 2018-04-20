Московская империя успешно разваливается, опережая самые смелые прогнозы украинских политологов. Пожар в Кемерово или газовая атака на московские окраины с полигона «Ядрово» в Балашихе показывают, что системный кризис так называемого «Русского мира» перешел в решающую фазу. А россиянские спецслужбы, вместо того чтобы хоть как-то удержать свой слепленный из дерьма и палок домик, заняты любимым делом – дружно валят все проблемы на внутрироссийскую оппозицию, не стесняясь одновременно использовать эту же оппозицию для решения собственных задач.

Перевербовка политических противников посредством шантажа, угроз или денег всегда была любимым методом КГБ, а позже – ФСБ. Не случайно рашкинские силовики во всеуслышание хвалятся перевербовками умеренных сирийских боевиков. Резкое изменение в поведении Надежды Савченко, прошедшей путинские застенки, тоже выглядит весьма подозрительно, хотя ордынские вруны, конечно же, все наотрез отрицают. Истории некоторых сексотов длятся десятилетиями, как это произошло, например, с героем Болотной Михаилом Магловым.

На внутреннюю оппозицию путинские охранители вообще обращают особое внимание. Когда в кемеровском кинотеатре заживо сгорели 300 детей и обезумевшие от горя родители вышли на площадь, губернатор области Аман Тулеев назвал их бунтовщиками и бузотерами. «На горе людском вся оппозиционная сила в момент приехала... Это те, кто постоянно бузотерит», - быстро нашел виновных губернатор.

Типичное для расиянско-ордынской элитки поведение продолжил замгубернатор Сергей Цивилев, поинтересовавшийся у скованной горем толпы: - А почему из-за смерти детей я не могу надеть белую рубашку? В итоге родных заживо сгоревших просто разогнали ОМОНом.

Такая же реакция была и на народные протесты у подмосковных свалок. Губернатор Андрей Воробьев назвал волоколамских детей «марионетками оппозиции» только за то, что они теряли сознание и болели от окутавшей регион мусорной вони. Силовики, взяв под козырек, немедленно бросились ловить на свалке «американских агентов», но в чаду и дыму так никого и не поймали.

Зато куда лучше у «соколов Путина» получается шпионить за соседними, более успешными и стабильными государствами. Щупальца ФСБ опутали половину мира, дотянувшись до самого Лондона. Череда загадочных смертей Литвиненко, Березовского, Патаркацишвили, Голубева (основателя ЮКОСа) однозначно указывает на то, что путинские агенты хозяйничают в Великобритании, как у себя дома. Потеряв всякий страх, ордынцы демонстративно совершили нападение на своего беглого агента Скрипаля, чуть не угробив весь город Солсбери с населением в 45 тысяч человек.

Причем в своих зарубежных операциях также находят место для представителей внутренней оппозиции. Как недавно стало известно, на должность одного такого путинского Джеймса Бонда, или, скорее, Попа Гапона, был взят бывший оппозиционер Михаил Маглов, направленный ФСБ со спецзаданием в Литву.

Российские спецслужбы с одной стороны во всех российских бедах винят проклятых либералов и оппозиционеров, а с другой – охотно используют их для своих нападений на суверенные западные страны. Так произошло и с Магловым, попавшим в поле зрения ФСБ после митинга на Болотной площади. Будучи твердо уверенным, что никаких оправдательных приговоров не будет, он смог «сбежать в Украину», пока его товарищи обживали КПЗ или грустили под подпиской о невыезде. Но не все так здорово – путинские чекисты, судя по всему, давным-давно завербовали Маглова и теперь активно используют в своих интересах. Так что совсем не приходится удивляться, что сегодня Маглов наслаждается благами цивилизации в уютной и безопасной Литовской республике. Как любит говорить кремлевский пропагандист Киселев – совпадение? Не думаю!

А начиналось все в конце 2000-х годов, когда молодой и образованный житель Омска Михаил Маглов вступил в оппозиционное Путину «Молодежное Яблоко», а затем стал членом общественного движения «Солидарность». В 2010 году его привлек к сотрудничеству местный резидент британский MI 6, превратив в перспективного агента влияния – с помощью своих товарищей по оппозиционному фронту Маглов должен был разоблачать чиновников, приближенных к Путину и тем самым понемногу «раскачивать лодку», добавляя градуса общественному недовольству. Вряд ли британцы могли всерьез ожидать, что нация ордынских рабов, боязнь хозяйского кнута у которых зашита глубоко в генотипе, реально полыхнет своей «Революцией Достоинства», но зачем-то Маглов им был все же нужен.

В тот же период, по молодости и неопытности Маглов «подставился» фээсбэшникам, которые вместе с ГРУ плотно контролируют активность иностранных спецслужб на своей территории. Пришел ли к ним сам новоявленный активист с повинной, или его сдал кто-то из товарищей, сейчас уже не выяснить, но факт остается фактом – агент Mi6 по кличке Jan стал еще и агентом ФСБ, и стал бегать с докладами в «Серый дом» на улице Ленина, дом 2, как на работу. В 2011 году британские сэры откомандировали его в помощь Борису Немцову, а вскоре от палачей с Лубянки пришла команда готовиться к внедрению в Украину.

Впрочем, навредить Украине у Маглова и его кремлевских кураторов не получилось. Безопасники моментально раскусила двойного агента, и в статусе политического беженца ему отказали. Сам же он так отзывался об Украине и ее защитниках: «Процедура получения статуса беженца в Украине носила издевательский характер. Миграционная служба в большинстве случаев отказывает — незаконно и с нарушением международных норм... Все действия чиновников сопровождаются банальным хамством».

Но ГРУ и ФСБ не прощают сорванных заданий, и обидевшийся на Украину Михаил Маглов принялся всеми силами упираться, чтобы не вернуться обратно к Путину. Очевидно, что-то заподозрив, британские хозяева на помощь беглому оппозиционеру не спешили, и в конце концов он обратился в Общество помощи еврейским иммигрантам (HIAS), которое предложило ему политическое убежище на выбор в США или в Канаде. Но, к удивлению всех своих тогдашних знакомых, Маглов отказался от этих солидных предложений, поскольку в этих странах… часовые пояса слишком сильно отличаются от привычных. Можно подумать, что магаданское время подошло бы Маглову больше?

Поиски надежного укрытия как бы беглец неожиданно остановил на Литве. Та легкость, с которой Маглов там оказался, наводит на определенные мысли. Например, что это кремлевские кураторы успели оперативно подыскать ему новое задание по разработке политических и бизнес-элит балтийской республики и, соответственно, без проблем доставить его в новую страну пребывания.

В Литве Маглов очень быстро сошелся с представителями деловой и политической элиты. Один из них - олигарх Дарюс Моцкус - даже обеспечил Маглова работой, предоставив ему возможность публиковать свои расследования, направленные как-бы против вмешательства России в литовские дела. Владеющий несколькими популярными литовскими телеканалами Моцкус никак не мог нарадоваться на публикации Маглова, наполненные секретными сведениями и инсайдерской информацией хорошего уровня. Жаль только, что уважаемый бизнесмен не задумался о том, откуда у политического беженца, без году неделя как перебравшегося в Литву, имеются столь подробные расклады по местным делам, которых не было даже у самого Моцкуса, занимающего третье место в списке самых состоятельных людей государства. Очевидно, что годы жизни в качестве двойного агента стали для Маглова отличной школой, научившей его угождать всем и вся ради наличных или защиты.

Попробуем оправдать незадачливого олигарха – практически одновременно с появлением Маглова у него начались серьезные неприятности. Концерн MG Baltic, хозяином которого является Моцкус, обвинили в подкупе политических партий «Движение либералов» и Партия труда. Мы, конечно, не утверждаем, что это змея-Маглов больно укусил своего благодетеля, но совпадения в таких делах встречаются редко…

Вполне возможно, что следующей жертвой россиянина станет Лауринас Касчюнас. Ведь он является известным политологом, депутатом парламента от оппозиционной консервативной партии «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы», то есть членом политической элиты, и использовать такую заметную персону для дестабилизации Литвы изнутри может показаться Путину вполне интересным. Но и Касчюнас, похоже, пока не подозревает о двойном дне Маглова, еще несколько лет назад моментально вскрытом СБУ.

Однако основные задания путинского клеврета Маглова касаются не политических, а деловых кругов Литвы. Достаточно посмотреть на его расследования, сопровождающиеся высококачественной, профессиональной и выполненной подозрительно однотипно инфографикой, чтобы задуматься – а откуда вчерашний беженец все это знает? Одиночке никогда в жизни не собрать даже половины публикуемых Михаилом сведений. За его спиной явно проступает тень большой специфической организации, или, как говорят русские, «конторы».

Вот, например, расследование Маглова о бизнесе Аркадия Ротенберга. С большим знанием дела автор выкладывает адреса объектов недвижимости, схемы взаимодействия компаний из разных стран, цитирует их внутренние документы, схемы владения через офшоры с точностью распределения долей до одного процента. Поверить в то, что все это разузнал простой, пусть даже талантливый журналист, решительно невозможно. Тем более что он и сам проговаривается, что никакой спецподготовки у него нет.

«Перебравшись в Москву из Омска, я помогал с делами разным политикам, организовывал разные акции: например, с вывешиванием баннера «Путин, уходи» напротив Кремля, «Монстрацию» в Москве, кампанию против строительства кремниевого завода в Омске. Около года был волонтером «Лизы Алерт», - вспоминает он в интервью российской «Новой газете». Очевидно, всю секретную информацию ему просто предоставляют кураторы – сначала британские, а потом кремлевские, используя Маглова как сливной бачок.

Примечательно, что все герои расследований Маглова так или иначе вовлечены в сферу интересов России и касаются русского участия в литовской экономике. То есть ФСБ не просто внедрилась в местную политическую и бизнес-элиту, но и активно решает там свои вопросы по борьбе с конкурентами, дискредитации противников и прочих шпионских задач. А параллельно руками Маглова собирает досье на высокопоставленных бизнесменов и публичных деятелей. Как скоро за этим последует их вербовка, остается только догадываться.

Подводя итог, остается сказать, что на поверку все громкие расследования Маглова представляют собой интриги российских спецслужб, а он сам – игрушку в их руках. Литовцы приютили бывшего британского агента, а теперь «беженца-оборотня» и до сих пор не понимают, что их используют на все 100% - и как источник информации, и как информплощадку для решения задач российских покровителей. Не странно ли, что во всеуслышание заявляя, что Россия представляет основную угрозу для политической, экономической и энергетической безопасности Литвы, ее контрразведка не видит у себя под носом прямой и явной угрозы от российского резидента?