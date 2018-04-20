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На донецком направлении боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, обстрел начался около 06:00 и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов.

Следует отметить, что последний раз применения противником РСЗО «Град» в штабе АТО фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.
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