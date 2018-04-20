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В результате столкновения поездов во время сцепления вагонов на железнодорожном вокзале Зальцбурга в пятницу утром пострадали около 40 человек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Как отметили представители полиции, во время процедуры сцепления маневренный локомотив, добавлявший вагон к поезду, слишком сильно в него врезался. От толчка в двух пассажирских поездах, сцепленных между собой, около 40 человек получили легкие травмы.

Авария произошла примерно в 04:45 по местному времени.
ForUm

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