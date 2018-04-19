После эфира на телеканале NewsOne народные депутаты: внефракционный Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько, сообщается на сайте телеканала.

Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии.

Еще во время эфира нардепы постоянно довольно напряженно общались друг с другом.

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира - произошла драка.

Линько отметил, что заявление писать не будет, а нос, скорее всего, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. «Ну, а пока я домой - спать», - отметил Линько.