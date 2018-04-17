Посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан заявляет, что в его стране благодаря сотрудничеству и обмену информацией с украинскими специальными органами были задержаны «инструкторы» из непризнанного Приднестровья, которые сотрудничали с боевиками на Донбассе.

Об этом дипломат сообщил во время панельной дискуссии «Ловушки Приднестровского урегулирования: как их избежать?», передает УНИАН.

В частности, он прокомментировал информацию о работе так называемых «инструкторов» из Приднестровья на территории оккупированного Донбасса.

«Не секрет, что эти так называемые «инструкторы» были задержаны – некоторые из них, и на территории Кишиневского аэропорта, и в других пунктах, а далее, в соответствии с нашим законодательством», - сказал Болбочан.

В то же время он отказался уточнить возможное количество таких задержанных лиц и как часто такие задержания происходят.

При этом, специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский, говоря о наемниках из Приднестровья, которые появляются на Донбассе, отметил, что поднимал этот вопрос перед «президентом» Приднестровья Вадимом Красносельским. «Я его спрашивал, сказал прямо, что есть информация: ловят ваших людей из Приднестровья на Донбассе. И если так будет продолжаться, то наша позиция еще жестче станет в разговорах с вами», - отметил Крыжановский.

«Времена сейчас не самые лучшие, учитывая российскую агрессию, но если оттуда еще будет содействие агрессору, то соответственно, наша позиция станет еще жестче. Поэтому давайте, говорю ему, что-то с этим делать. На что мне было сказано, что они делают все возможное, чтобы такие наемники не появлялись на территории Украины в рядах агрессора», - добавил он.

По словам украинского дипломата, такой разговор был достаточно откровенным. «И я получил заверения, что такого быть не может и не будет. Быть не может - это одно, я сказал, что оно уже есть, но на будущее очень его предупредили, чтобы этого не было», - добавил спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию.

