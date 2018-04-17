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Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал в суд на начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко из-за запрета Генштаба военным прокурорам посещать места дислокации военных частей без письменного разрешения. Об этом Матиос рассказал в интервью 112 Украина, передает Укринформ.

«Я подал иск в суд, который и должен выяснить, правомерны действия Генштаба или неправомерны», - сказал он. 

Высокопоставленный чиновник добавил, что в качестве ответчика в иске выступает Муженко и юридическое управление Генштаба ВСУ.

По словам Матиоса, в 2017 году благодаря работе военных прокуроров в военных частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 человек, а  к административной ответственности  - 1300 военнослужащих.

 
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