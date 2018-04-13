Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики депутаты согласовали проект решения об использовании полиэтиленовых пакетов в магазинах и точках продажи товаров. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многократные сумки и тому подобное.

Как отмечается в проекте решения, во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые прямо запрещают использование полимеров. Зато потребителям предлагают бумажные пакеты, которые полностью безопасны для человека. Так, во Франции на законодательном уровне решили полностью отказаться от полиэтилена. Магазинам дали трехмесячную отсрочку, чтобы они успели закупить бумажные пакеты и полотняные сумки.

«По официальным данным, в масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре оказываются 8 млрд пакетов. В среднем гражданин ЕС использует около 200 полиэтиленовых пакетов в год, как правило, только один раз. Многие из этих пакетов позже оказываются в мировом океане с катастрофическими последствиями для морской фауны, поскольку полиэтилен практически не разлагается и не переваривается. Кроме того, они собираются течениями в огромные «мусорные пятна» площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров», - отметил автор соответствующего проекта решения Константин Яловой.

По его словам, нормативно-правовые акты Украины не предусматривают право органов местного самоуправления устанавливать запрет обращения товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также определять меры ответственности субъектов предпринимательства за нарушение таких предписаний. Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен прежде всего решаться централизованно на государственном уровне, поскольку требует изменений в законодательные акты Украины. Поэтому решение Киевсовета, если его поддержат депутаты на пленарном заседании, будет носить рекомендательный характер.