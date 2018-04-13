также в разделеСтолица
В Киеве задержали банду, грабившую развлекательные заведения 29
Обстрел «Киевгорстроя» квалифицировали как хулиганство 37
Здание «Киевгорстроя» обстреляли из гранатомета 95
В Киеве появятся новые места отдыха на воде 36
В Киеве угнали Audi Q7 вратаря «Шахтера» 63
Киевский застройщик не уплатил почти 9 миллионов налогов 74
Кличко подготовил подарки полицейским, задержавшим вандалов на Почтовой 76
В Киеве установлен первый апрельский температурный рекорд 45
В Киеве из Днепра достали тело женщины 46
В Киеве при загадочных обстоятельствах умер заключенный 48
В Киеве украли мемориальную доску Ивану Миколайчуку 41
В Киеве водитель авто избил патрульного 62
В столице такси въехало в продуктовый магазин 60
В Киеве осудили «минера» метро 37
В Киеве горела церковь 54
Учеников киевских школ кормили макаронами с мышиными экскрементами 64
Почти 60% жилых домов Киева отключили от отопления 51
В Киеве во время массовой драки подрезали мужчину 57

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики депутаты согласовали проект решения об использовании полиэтиленовых пакетов в магазинах и точках продажи товаров. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многократные сумки и тому подобное.

Как отмечается в проекте решения, во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые прямо запрещают использование полимеров. Зато потребителям предлагают бумажные пакеты, которые полностью безопасны для человека. Так, во Франции на законодательном уровне решили полностью отказаться от полиэтилена. Магазинам дали трехмесячную отсрочку, чтобы они успели закупить бумажные пакеты и полотняные сумки.

«По официальным данным, в масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре оказываются 8 млрд пакетов. В среднем гражданин ЕС использует около 200 полиэтиленовых пакетов в год, как правило, только один раз. Многие из этих пакетов позже оказываются в мировом океане с катастрофическими последствиями для морской фауны, поскольку полиэтилен практически не разлагается и не переваривается. Кроме того, они собираются течениями в огромные «мусорные пятна» площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров», - отметил автор соответствующего проекта решения Константин Яловой.

По его словам, нормативно-правовые акты Украины не предусматривают право органов местного самоуправления устанавливать запрет обращения товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также определять меры ответственности субъектов предпринимательства за нарушение таких предписаний. Таким образом, вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов должен прежде всего решаться централизованно на государственном уровне, поскольку требует изменений в законодательные акты Украины. Поэтому решение Киевсовета, если его поддержат депутаты на пленарном заседании, будет носить рекомендательный характер.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги