Мэр Киева Виталий Кличко передаст велосипеды трем правоохранителям Подольского управления полиции, которые поймали злоумышленников, пытавшихся украсть часть скульптурной композиции на Почтовой площади. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Кличко отметил, что 6 апреля ночью поймали на горячем двух человек, которые повредили и пытались украсть фрагменты стилизованной латунной карты Киева под скульптурой «Играющих малышей», установленной на Почтовой площади.

«Я благодарен правоохранителям, которые оперативно среагировали и задержали этих вредителей. Уже начато уголовное производство», - отметил он.

Мэр Киева добавил, что к нему обратилось руководство Подольского управления полиции с ходатайством о поощрении инспектора-дежурного дежурной части отдела мониторинга, майора полиции Дмитрия Гунько; инспектора сектора контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы отдела превенции Тараса Завадского и лейтенанта полиции Александра Бабчука - следователя следственного отдела.

«Я всячески буду поддерживать тех, кто помогает сохранить наш город, его имущество и объекты, украшающие Киев. Поэтому отличие городского головы – само собой. Но еще я обратился к социально ответственному бизнесу, и мы приобретем для этих трех полицейских и подарим им велосипеды! Думаю, в весенне-летний сезон это будет уместно», - подчеркнул Кличко.

Он пообещал, что в ближайшее время передаст велотранспорт этим сотрудникам Подольского управления полиции.

Мэр отметил, что в последнее время увеличилось количество актов вандализма в столице. «То отремонтированный подземный переход осквернят краской, то разобьют камнем окно в новом трамвае, то повредят скульптуры малышей на Почтовой. А разбитые или украденные светильники восстановленного ограждения Ботанического сада на бульваре Шевченко мы уже устали менять. Это все – вид нашего города, средства бюджета потрачены на ремонты объектов. Это - серьезные вещи», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что ответственность за такие правонарушения должна быть неотвратимой и для всех. «Надеюсь, нам в этом помогут и видеокамеры, которых мы все больше устанавливаем в городе», - подчеркнул мэр столицы.