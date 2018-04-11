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На линии разграничения в селе Песчаное Станично-Луганского района подорвался автомобиль с семьей. В результате подрыва погибли четыре человека, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что 7 апреля его соседи (57-летние супруги и их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой) на своем автомобиле Shevrolet Niva поехали в неизвестном направлении и до сих пор их место нахождения неизвестно.

В ходе проведения розыскных мероприятий недалеко от реки Северский Донец  непосредственно на линии разграничения полицейские обнаружили поврежденный автомобиль.

Предварительно установлено, что автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации - противотанковая мина), который сдетонировал в результате наезда на него автомобиля. У автомобиля выявлены 4 обугленные трупы.

На месте происшествия в настоящее время продолжают работать эксперты криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы.

Данный факт был внесен в Едрей по предварительной квалификации по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Решается вопрос о переквалификации данного события на статью 258 УК Украины (Террористический акт).
ForUm

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