Вчера, 10 апреля, из Житомирской исправительной колонии №4 сбежал заключенный, сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

Отмечается, что он самовольно покинул участок социальной реабилитации.

По данным главка, заключенный Козел Александра Сергеевич 10.09.1989 г.р. в 2009 году был осужден по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины к 13 годам лишения свободы. До ареста он проживал в с. Быстрик Ружинского района Житомирщины.

Его приметы: среднего телосложения, рост 170 см, глаза серые, волосы короткие темно-русые, уши небольшие оттопыренные, нос скошенный в сторону. Имеет шрам над правым глазом, татуировка на левой руке в виде букв на пальцах «САНЯ» и между большим и указательным пальцем - буквы «С», на левом предплечье - рисунок «Смерть с косой».

«Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Александра Козела, сообщите по телефонам: (0412) 40-74-20, (093) 906-14-00, (067) 412-15-02 или «102» или обратитесь к ближайший отдел полиции», – сказано в сообщении.