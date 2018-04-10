Правоохранители задержали 50 человек, которые пытались незаконно захватить одно из сельскохозяйственных предприятий в Черкасской области.
Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.
«Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны», - написал он в Facebook.
По его словам, «рыночная стоимость» работы «рейдеров» 500 грн за день.
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