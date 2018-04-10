также в разделеОбщество
10 апреля. Картина дня 18
Порошенко рассказал, когда начнется серийное производство «Ольхи» 56
Суд арестовал судно компании РФ, незаконно добывавшей песок у берегов Крыма 37
Арестованное имущество аэропорта «Одесса» передали АРМА 28
ГПУ завершила расследование дел против Поклонской и Аксенова 20
Украина готова платить пенсии на оккупированном Донбассе через Красный Крест 24
Львов повысил цену на проезд в электротранспорте 23
Капитана «Норда» выпустили из СИЗО 31
Суд отказался надевать на Суса электронный браслет 16
Обнародовано видео испытаний украинского ракетного комплекса «Ольха» 1003
В 2016 году 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС 26
Куракин: Украинцы стали разменной монетой в бизнес-планах крупного западного капитала 36
Украинцы больше всех скупают землю в Польше 27
Сбитый кортежем Президента пенсионер пошел на поправку 53
В Польше назвали главную проблему украинских заробитчан 115
Минсоцполитики: Уже назначенные спецпенсии пересчитываться не будут 110
НАПК проверит декларации первых лиц государства 41
Крупнейший французский сайт Agora Vox: Медведчук предупреждал украинцев о результатах еврореформ 87

Правоохранители задержали 50 человек, которые пытались незаконно захватить одно из сельскохозяйственных предприятий в Черкасской области.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции по итогам все 50 человек-рейдеров задержаны», - написал он в Facebook.

По его словам, «рыночная стоимость» работы «рейдеров» 500 грн за день.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги