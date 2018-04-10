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Самой большой проблемой, с которой сталкиваются украинские трудовые мигранты в Польше, является незнание языка, который генерирует все другие проблемы.

Об этом заявил  директор польской компании по трудоустройству иностранцев EastWestLink Анджей Коркус в интервью Укринформу.

«Первая и основная проблема – это языковой барьер. С каждым днем все больше украинцев приезжают в Польшу из центральной и восточной Украины, где они зачастую даже не разговаривают по-украински. Поэтому им еще сложнее понять польский язык, чем жителям западной Украины. Из-за незнания языка у них проблемы с адаптацией в труде, общении с польскими работниками», - отметил Коркус.

Эксперт подчеркнул, что многие польские предприниматели не подготовились к трудоустройству иностранцев из-за восточных границ. Следовательно, наблюдаются случаи нетолерантного отношения к иностранцам и пр.

По его словам, польские работодатели должны лучше позаботиться об условиях трудоустройства иностранцев, в частности и украинцев. Многие из них уже пользуются услугами посреднических компаний, которые координируют процесс адаптации работников из-за границы, отметил эксперт.

Коркус подчеркнул, что обеспечение нормальных условий трудоустройства и проживания для украинцев – необходимое условие для того, чтобы задержать отток трудовых мигрантов из Польши в другие страны. 

По его мнению, вскоре другие, более развитые страны Запада, начнут открывать свои рынки труда для украинцев. Следовательно, будет наблюдаться значительная конкуренция за привлечение и содержание трудовых мигрантов из Украины, сказал эксперт.

 
ForUm

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