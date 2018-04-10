Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что Россию ждут от ста до трехсот лет «геополитического одиночества», и констатировал отказ страны от «многократных и бесплодных попыток» породниться с западной цивилизацией. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике», передает РИА Новости.



По его словам, с введением санкций в 2014 году завершилось «эпическое путешествие России» на Запад, «легкомысленно начатое Лжедмитрием и решительно продолженное Петром Первым». В это время Российское государство «каким только боком ни старалось втиснуться» на Запад — самодержцы «усердно женились на немках», дворянство и бюрократия пополнялись «бродяжными иноземцами», а армия «победоносно и жертвенно сражалась во всех крупнейших войнах Европы».

Не привело к сопряжению и увлечение Запада идеями социализма, нашедшими свое воплощение как раз в России. В конце же прошлого века Москва снова «попросилась» в Европу, уже «умаленная и приниженная», однако вписаться в поворот на Запад снова не удалось. Тогда зазвучали предложения «шарахнуться на Восток», однако и это «путешествие» уже было в российской истории, замечает Сурков.

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего типа, третьего Рима», — пишет советник президента РФ.

Сурков называет Россию не альтернативной, третьей, а «сдвоенной и двойственной» цивилизацией, вместившей в себя и Восток, и Запад.

«Россия — это западно-восточная страна-полукровка. С ее двуглавой государственностью, гибридной ментальностью, межконтинентальной территорией, биполярной историей она, как положено полукровке, харизматична, талантлива, красива и одинока», — размышляет политик.

Это одиночество не означает полной изоляции России, но отрицает ее полную открытость, поскольку и то и другое «было бы повторением ошибок прошлого». Страна будет торговать, воевать, состоять в международных организациях, обмениваться знаниями, вызывать страх и ненависть, любопытство, восхищение и симпатию, но уже «без ложных целей и самоотрицания», заключил Сурков.