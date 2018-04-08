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Сегодня, 8 апреля, христиане восточного обряда отмечают Светлое Христово Воскресение, или Пасху.

Пасха является древнейшим и самым главным христианским праздником всего богослужебного года и приурочена Воскресению Иисуса Христа. 

Время празднования Воскресения Господня установил Первый Вселенский собор в 325 году: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. 

В этот день христиане вспоминают события, описанные в Евангелии. В пятницу после бичевания Иисус Христос был распят за стенами Иерусалима, а в воскресенье – воскрес.

В ночь на воскресенье во всех церквях совершается праздничная всенощная, затем происходит освящение куличей и крашенок.

Праздничную трапезу дома начинают со свяченого яйца и кусочка пасхи. Традиционным приветствием в эти праздничные дни являются слова «Христос воскрес!», а ответом - «Воистину воскрес!»
ForUm

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