В Мюнстере на западе Германии фургон въехал в толпу прохожих, сообщается о нескольких погибших и десятках раненых, сообщает Би-би-си.
Полиция сообщила, что водитель фургона застрелился. «4 человека погибли, включая водителя грузовика», - сообщили в МВД Германии.
По информации полиции, около 30 человек травмированы.
Наезд фургона произошел в старой части города, у статуи Kiepenkerl.
Полиция в «Твиттере» рекомендует людям избегать этой части города.
«Есть погибшие и раненые. Пожалуйста, избегайте этот район, мы на месте», - говорится в твите местной полиции.
Согласно местным СМИ, фургон наехал на людей, сидевших в кафе за столиками.
Пользователь «Твиттера» Roeland Roovers пишет, что все столики и стулья в кафе на площади, где произошел наезд автомобиля, опрокинуты.
Мюнстер расположен на западе Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия.
#Munster #Germania: furgone si schianta sulla folla in zona pedonale.Almeno 3 morti e 50 feriti.L'attentatore si è ucciso con un colpo di https://t.co/hmhhF9rngO polizia blinda il centro cittadino,si teme atto di #terrorismo pic.twitter.com/1QX9vGtOse— Atlantide (@Atlantide4world) 7 квітня 2018 р.
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