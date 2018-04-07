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В Мюнстере на западе Германии фургон въехал в толпу прохожих, сообщается о нескольких погибших и десятках раненых, сообщает Би-би-си.

Полиция сообщила, что водитель фургона застрелился. «4 человека погибли, включая водителя грузовика», - сообщили в МВД Германии.

По информации полиции, около 30 человек травмированы.

Наезд фургона произошел в старой части города, у статуи Kiepenkerl.

Полиция в «Твиттере» рекомендует людям избегать этой части города.

«Есть погибшие и раненые. Пожалуйста, избегайте этот район, мы на месте», - говорится в твите местной полиции.

Согласно местным СМИ, фургон наехал на людей, сидевших в кафе за столиками.

Пользователь «Твиттера» Roeland Roovers пишет, что все столики и стулья в кафе на площади, где произошел наезд автомобиля, опрокинуты.

Мюнстер расположен на западе Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия.
ForUm

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