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В Канаде столкнулись автобус юниорской хоккейной команды и трейлер. При столкновении погибли не менее 14 человек. Об этом сообщили канадские правоохранителей, передает «Новое Время»

Члены хоккейной команды Хамбольд Бронкос направлялись в город Нипавин, провинция Саскачеван. Происшествие произошло к северу от Тисдейла, Саскачеван.

Полиция сообщает, что в автобусе во время инцидента находилось 28 человек, включая водителя.

Четырнадцать других пассажиров в результате аварии получили ранения и были доставлены в больницу. Три из них находились в критическом состоянии.

«Наши мысли и молитвы с семьями наших сотрудников и спортсменов, а также со всеми, на кого повлияла эта ужасная трагедия. Наша семья Бронкос в шоке, мы пытаемся справиться с нашей невероятной потерей», – заявил глава команды Кевин Гарринг. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил соболезнования жертвам ДТП.

 
ForUm

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