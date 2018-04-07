В Канаде столкнулись автобус юниорской хоккейной команды и трейлер. При столкновении погибли не менее 14 человек. Об этом сообщили канадские правоохранителей, передает «Новое Время».

Члены хоккейной команды Хамбольд Бронкос направлялись в город Нипавин, провинция Саскачеван. Происшествие произошло к северу от Тисдейла, Саскачеван.

Полиция сообщает, что в автобусе во время инцидента находилось 28 человек, включая водителя.

Четырнадцать других пассажиров в результате аварии получили ранения и были доставлены в больницу. Три из них находились в критическом состоянии.

«Наши мысли и молитвы с семьями наших сотрудников и спортсменов, а также со всеми, на кого повлияла эта ужасная трагедия. Наша семья Бронкос в шоке, мы пытаемся справиться с нашей невероятной потерей», – заявил глава команды Кевин Гарринг.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выразил соболезнования жертвам ДТП.