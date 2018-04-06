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Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что до 2021 года жилищно-коммунальные тарифы в Украине будут дорожать каждый год, на разные виды услуг от 10 на 22%.

Такие данные приведены в обобщенных предположениях макроэкономического прогноза, которые опубликованы в ежемесячном выпуске «Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз» за апрель 2018 года, сообщает Укринформ.

Так, по прогнозам Минэкономики, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать каждый год на 20%.

Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году — на 11%, а в 2021 году — на 20%.

Электроэнергия подорожает на 22,5% в 2019 году, на 15% — в 2020 году и на 12,5% в 2021 году.

Прогноз индекса цен приводится в сравнении цен декабря к декабрю предыдущего года.

«Украина: перспективы развития (Консенсус-прогноз)» – периодическое издание Министерства экономического развития и торговли Украины, подготовленное департаментом экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования, главной целью деятельности которого является выработка рекомендаций экономической политики по обеспечению стабильного и сбалансированного экономического роста Украины и макроэкономическое прогнозирование возможных сценариев развития страны.

 
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