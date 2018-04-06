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В Северодонецке 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Ночью, около многоэтажки по пр. Гвардейском Северодонецка 54-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав себя гранатой РГД-5. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии», - написала она в Facebook.

5 апреля, около 23:20 в полицию поступило анонимное сообщение, что вблизи развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Проведенными неотложными следственными действиями было установлено, что посетители развлекательного заведения вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние, и именно в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату. В результате взрыва он получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства, а также корпус гранаты «Ф-1» с запалом без кольца. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству.
ForUm

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