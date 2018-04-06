С мая прошлого года в результате обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей погибли 32 мирных жителя и 25 человек были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО.

«С мая прошлого года прокурорско-следственными группами совместно с военнослужащими Вооруженных сил проведено более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов, допрошено более трехсот свидетелей и потерпевших», - говорится в сообщении.

Следственные группы задокументировали гибель 32-х и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждения и разрушения 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств.

Проведено более 300 экспертиз предметов, изъятых с мест событий. Досудебным расследованием установлена ​​причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек.

«Одним из подозреваемых является генерал российской армии», - подчеркнули в штабе.