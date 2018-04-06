Государственная энергогенерирующая компания «Укргидроэнерго» инициирует повышение тарифа на отпуск электроэнергии, которая производится на гидроэлектростанциях (ГЭС), на 38,31%, или на 10,78 коп./кВт-час до 38,92 коп./кВт-час, на гидроаккумулирующих станциях (ГАЭС) - на 61,84%, или на 178,62 коп./кВт-час до 467,47 коп./кВт-час на 2018 год.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

Данная инициатива была вынесена на публичное обсуждение 24 апреля, которое состоится в админздании Киевской ГЭС.

Согласно обоснованию, «Укргидроэнерго» предлагает повысить средний тариф на 38,21%, или на 26,82 коп./кВт-час до 97,02 коп./кВт-час

Скорректированные расчеты тарифов «Укргидроэнерго» предполагают увеличение фонда оплаты труда на 110,8 млн гривен, увеличение средств для уплаты единого социально взноса - на 24,4 млн гривен.

В обосновании указано, что план производства электроэнергии на 2018 год станциями «Укргидроэнерго» составляет 11,85 млрд кВт-час, из них ГЭС - 10,456 млрд кВт-час.

Также «Укргидроэнерго» нуждается в дополнительном финансировании услуг производственного характера на сумму 1,750 млн гривен (утвержденный Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) план на 2018 год предусматривает 17,976 млн гривен).