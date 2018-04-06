В Пасхальную ночь правопорядок в Украине будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

В праздничных мероприятиях ожидается участие около 9 млн граждан.

«Все подразделения МВД, в частности Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи. В праздничную ночь к охране общественного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысячи правоохранителей. Среди них – тысяча военнослужащих Национальной гвардии», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он добавил, что правоохранители провели обследование почти 6900 культовых сооружений.

«В праздничных мероприятиях примут участие почти 9 млн граждан. Наиболее многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской области», - сказал Яровой.

Кроме того, в период с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будут привлекаться около 14 тыс. человек личного состава ГосЧС и 3900 единиц спецтехники.

Яровой также сообщил, что правоохранители уже ведут подготовку к обеспечению безопасности на поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. К обеспечению безопасности планируется привлечь более 14 тыс. полицейских и одну тысячу гвардейцев.