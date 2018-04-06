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Внефракционный депутат Андрей Денисенко намерен на следующей неделе зарегистрировать в Верховной Раде предложение переименовать Днепропетровскую область на Сичеславскую. Об этом он сообщил в Facebook.

«У меня на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в Конституцию Украины – за переименование Днепропетровской области на Сичеславскую. С разных фракций и групп, кроме Оппозиционного блока», - сообщил нардеп.

«После Пасхи планирую зарегистрировать его в аппарате Верховной Рады», - добавил он.

Денисенко отметил, что «совместными усилиями общественности, ученых и деятелей культуры, которые инициировали этот процесс, и народных депутатов край пяти Сечей наконец получит достойное название, избавится от клейма фамилии одного из организаторов Голодомора».

«Наконец, название во славу Сечи, защитницы Украины – лучшее для области, которая остановила Путина», - подчеркнул нардеп.

Напомним, 19 мая 2016 Верховная Рада Украины переименовала город Днепропетровск в Днипро.
ForUm

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