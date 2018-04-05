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Верховная рада приняла Закон «О дипломатической службе», сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий проект закона №7322 проголосовали 276 народных депутатов.

Законодательный акт определяет правовые основы и порядок организации дипломатической службы как составной части государственной службы, а также особенности ее прохождения и правовой статус должностных лиц дипломатической службы.

Согласно закону, «дипломатическая служба - это государственная служба особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой национальных интересов Украины в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом».

Закон определяет концептуальные основы о необходимости законодательного закрепления особенностей деятельности органов дипломатической службы, поступления на дипломатическую службу, определение порядка ее прохождения и прекращения, решения вопроса о категоризации дипломатических должностей с учетом требований и стандартов государственной службы, установления контрактной формы прохождения дипломатической службы, определение ротации как планового замещения должностей дипломатической службы в органах дипломатической службы должностными лицами дипломатической службы, одной из особенностей дипломатической службы, а также урегулирование вопросов, связанных с долгосрочными командировками сотрудников дипломатической службы.

Законом нормированы вопросы оплаты труда должностных лиц дипломатической службы, особенности выплаты заработной платы сотрудникам дипломатической службы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, компенсационные выплаты, социального и медицинского обеспечения работников дипломатической службы.

Законом также установлено, что должностным лицам дипломатической службы создаются условия для повышения уровня профессиональной компетентности путем профессионального обучения, в том числе совершенствование знания иностранных языков, в соответствующих учебных заведениях в Украине и за рубежом.

Положения закона регулируют ряд вопросов, связанных с прохождением дипломатической службы сотрудниками других государственных органов в органах дипломатической службы.

 
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