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В производственный цех черкасского ГП «НПК Фотоприбор», входящего в состав ГК «Укроборонпром» ночью бросили две гранаты РГД-5.

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», ЧП произошло около 02:00.

На место происшествия вызваны представители полиции, СБУ и ГосЧС. При осмотре помещения по следам воронки и обломков  констатирован подрыв одной гранаты типа РГД-5 и зафиксирована еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за невытянутой полностью чеки.

В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материального ущерба устанавливается.

Правоохранители пока анализируют найденные доказательства и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не прерывались производственные процессы.

ГП «НПК Фотоприбор» - стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлены приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках «Булат» и «Оплот», а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.
ForUm

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