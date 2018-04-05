В Одесской области на Дунае паводковое течение подняло со дна две мины.

Как сообщает пресс-лужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 3 апреля в акваторию реки Дунай рыбаки обнаружили боевую мину для подводных лодок весом 480 кг.

По прибытию на место происшествия специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в Одесской области обнаружен предмет, который идентифицирован как боевая мина типа Sautter-Harle производства 1920 года. С целью недопущения перемещения взрывоопасного предмета по акватории реки с помощью рыбацкой сетки и веревки мину зафиксировали возле берега.

4 апреля спасателями в 13:30 боевую мину для подводных лодок Sautter Harle HS 1 весом 480 кг извлекли и в 20:00 обезвредили.

Кроме того, на 59-м километре Дуная у берега была обнаружена еще одна плавучая мина времен Второй мировой войны. Она также была уничтожена.