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Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко. Об этом сообщил бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

«Только что умер Юрий Данилович Солошенко. Наш Герой. Мой дедушка. Политзаключенный, попавший в российский плен в свои семьдесят четыре года. Он прошел его полностью. Достойно», - написал Афанасьев в Facebook.

Последние два года Солошенко боролся с онкологическим заболеванием.

Напомним, Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года.

 Их обменяли на подозреваемых в сепаратизме одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко. Они были среди организаторов и активных участников так называемого «Народного совета Бессарабии».

В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения, а 74-летнему Юрию Солошенко присудили шесть лет заключения по обвинению в шпионаже.

Афанасьев являлся фигурантом так называемого дела «крымских террористов», по которому также осуждены Олег Сенцов, Александр Кольченко и Алексей Чирний. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в Крыму весной 2014 года, когда полуостров аннексировала Россия. Позже их этапировали в Россию, где осудили за организацию терактов и поджоги офисов политических партий на полуострове.
ForUm

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