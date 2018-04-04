В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии женщина открыла стрельбу и ранила троих человек.

Как сообщил шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, кроме троих раненых, полиция обнаружила в здании женщину, которая, судя по всему, покончила с собой, передает ВВС.

По его словам, именно она подозревается в нападении на здание YouTube.

Представитель Центральной больницы Сан-Франциско доктор Эндрю Кемпбелл подтвердил, что в больницу поступили трое пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Один из них, 36-летний мужчина, по информации американского телеканала Си-Би-Эс, состоял в близких отношениях с женщиной, открывшей стрельбу. Полиция пока не подтверждает эту информацию.

К месту происшествия прибыли машины скорой помощи. Полиция попросила местных жителей не приезжать в этот район.

В YouTube, которой владеет Google, работают 1 700 человек. Google сообщает, что взаимодействует с властями и передаст подробности произошедшего, как только они станут известны.

По сообщениям британской Daily Mail, стрелявшая женщина ранила двоих, однако есть сообщения, что в больницу Сан-Франциско доставлено несколько пациентов из Сан-Бруно.

Очевидцы рассказывают, что слышали до 20 выстрелов.

Медики из центральной больницы Сан-Франциско подтверждают, что к ним доставлены пострадавшие в ходе инцидента, однако точное их число они пока не называют, ссылаясь на то, что пациенты продолжают прибывать.